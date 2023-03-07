Театр абсурда

8 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dkflbvbh Xthtlybxtyrj
    Именно так и было...по радио объявляли о снижении цен на продукты....мало того сделали атомную бомбу...запустили перв...Сталин снижал цен...
  • Владимир Петров
    А это и не правда. Назойливая пропаганда сталинизма. Жители села бились в беспаспортном рабстве, получали палочки за ...Сталин снижал цен...
  • Юрий Ковалев
    Не смотря на то что автор статьи стеснительно скрывает своё имя хочется отметить что всё что написано было и это наша...Сталин снижал цен...

Коллаборация — не сотрудничество, а предательство

По работе часто слышу слово «коллаборация» в значении сотрудничества, соработничество, компаньонство — и для меня, выросшего на фильмах о Войне, где коллаборант равно предатель, полицай, бандеровец, от такого слова каждый раз мурашки по коже.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх