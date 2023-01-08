Трассы придется снова перекрывать. Штормовое предупреждение объявят на 8 и 9 января в Алтайском крае В Алтайском крае снова объявят штормовое предупреждение Штормовая погода накроет Алтайский край во второй половине дня 8 января и на сутки 9 января.