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Трассы придется снова перекрывать. Штормовое предупреждение объявят на 8 и 9 января в Алтайском крае

Трассы придется снова перекрывать. Штормовое предупреждение объявят на 8 и 9 января в Алтайском крае В Алтайском крае снова объявят штормовое предупреждение Штормовая погода накроет Алтайский край во второй половине дня 8 января и на сутки 9 января.

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