Военное обозрение

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На стадии предложения: немецкая крылатая ракета TAURUS KEPD 350 для Украины

На стадии предложения: немецкая крылатая ракета TAURUS KEPD 350 для Украины

Ракета TAURUS KEPD 350 на фоне самолета Panavia Tornado ВВС ФРГ Министерство обороны Германии получило неофициальное предложение передать киевскому режиму авиационные крылатые ракеты TAURUS KEPD 350.

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