Депутат Рады Железняк: новое соглашение о недрах хуже изначального варианта

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк заявил, что подписанное соглашение о недрах оказалось менее выгодным, чем тот вариант, который предлагали Владимиру Зеленскому во время его встречи в Белом доме 28 февраля.
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