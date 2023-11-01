2 ноября в Калуге 11 улиц останутся без воды

Городская управа предупредила о временном отключении воды на 11 улицах Калуги 2 ноября. В связи с проведением ремонтных работ на сетях в четверг с 9 часов утра до 9 часов вечера водоснабжение отключат по адресам: улица Николо-Козинская, 61-133а; улица Степана Разина, 58; улица Салтыкова-Щедрина, 62, 64; улица Никитина, 30, 32; улица Беляева, 11-50; улица Новорежская, 16, 16а; переулок 1-й Больничный, 2-27; переулок Даниловский, полностью; переулок Лапушкин, полностью; переулок Новый, полностью; переулок Даниловский, полностью.