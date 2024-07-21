Армия России добивает врага в Красногоровке! ВСУ удерживает лишь кусок на окраине (КАРТА)

Медийные боевики ВСУ пишут, что Красногоровка близка к падению. «Обстановка, как бы высказаться, скверно, русские смогли выбить наших воинов из парка и начали расширять зону контроля, остается небольшой участок в частном секторе и северо-западные окраины, где мы еще остаемся и сдерживаем нашествие орды! Думаю вы понимаете, к чему это ведет, объяснять не надо!» — жалуются ВСУшники.