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Царьград

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Шесть человек уже растерзаны насмерть: Новое нападение медведя на людей - охотники чудом выжили

Шесть человек уже растерзаны насмерть: Новое нападение медведя на людей - охотники чудом выжили

Трагедия за трагедией. С начала года шесть человек уже растерзаны насмерть. И вот произошло говое нападение медведя на людей - охотники чудом выжили в неравной битве.

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