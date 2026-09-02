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Украина, угрожая гражданской авиации, призвала ICAO запретить полеты над РФ

Украина, угрожая гражданской авиации, призвала ICAO запретить полеты над РФ

Призыв запретить полеты над российской территорией, учитывая планируемые действия со стороны Украины, направило в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) украинское министерство инфраструктуры, сообщил 2 сентября новостной портал zn.

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