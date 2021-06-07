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Какой сегодня праздник: 8 июня

Какой сегодня праздник: 8 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечают Всемирный день океанов. Больше 300 лет назад в этот день Петр I учредил первую богадельню, а в 1948 году академик Курчатов запустил свой первый промышленный ядерный реактор.

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