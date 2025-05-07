Национальные интересы превыше цен на сырье: Кремль о снижение стоимости нефти

Цены на нефть на мировом рынке достигли минимума на этой неделе. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что такая ситуация заставит российские власти, как можно скорее урегулировать конфликт на Украине.
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