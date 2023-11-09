Haval привез в Россию «Монстра». Опубликованы живые фото Haval Monster

Кроссовер Haval Monster сфотографировали возле одного из автосалонов в Москве. Как подтвердили «Китайским автомобилям» два независимых источника в дилерском сообществе, эта модель официально выйдет на рынок летом 2024 года и станет частью F-серии.
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