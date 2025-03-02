Зеленская неуязвимость

Но начать надо, все же с Зеленского и его команды.

М

ММ

Власть на Украине должна быть полностью уничтожена! Не солдатики, которым только что дали автоматы, а те, кто им приказывает. Хохлы должны осознать, что опаснее не на фронте, а во власти! Как только этот факт дойдет до Путина, а потом до хохлов, война автоматически кончится капитуляцией!