Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Зеленская неуязвимость

Очень  в  тему. Р. Ищенко (давно его  не  было)   пытается  растолковать, почему   ВАЗеленского  даже  Трамп  заткнуть не  может.

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Комментарии
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igor kim
Но начать надо, все же с Зеленского и его команды.
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14 час.
М
ММ
Власть на Украине должна быть полностью уничтожена! Не солдатики, которым только что дали автоматы, а те, кто им приказывает. Хохлы должны осознать, что опаснее не на фронте, а во власти! Как только этот факт дойдет до Путина, а потом до хохлов, война автоматически кончится капитуляцией!
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13 час.
igor kim
Но этого наша власть кажется боится.
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6 час.
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