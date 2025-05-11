МОСКВА (ИА Реалист). Президент России предложил киевскому режиму возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, отказавшись при этом от ультиматума, выдвинутого Великобританией, Францией, Германией, Польшей и США о безусловном 30-дневном перемирии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии