Депутат Чепа: НАТО и США собираются скрыть следы в теракте на «Северных потоках»

Организация Североатлантического альянса и Соединенные Штаты Америки рассчитывают отвести от себя подозрения в причастности к теракту на «Северных потоках», перенеся обвинения на одного из украинских военных чинов.
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