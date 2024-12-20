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«Питтсбург» одержал волевую победу над «Нэшвиллом». Малкин сделал пас на победный гол

«Питтсбург» одержал волевую победу над «Нэшвиллом». Малкин сделал пас на победный гол

«Нэшвилл» на своей площадке проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5 в овертайме.

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