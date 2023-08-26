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Тренер Нганну: «Фрэнсис должен быть непредсказуемым, чтобы победить Фьюри»

«Я думаю, что если мы попытаемся нокаутировать Тайсона Фьюри, то проиграем. Уверен, что наш подход должен быть немного более непредсказуемым и даже актуальным для ММА.

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