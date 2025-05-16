Осенью предстоят совместные белорусско-росийские учения «Запад — 2025»

Совершенствовать отражение агрессии против Союзного государства запланировано на совместных белорусско-российских учениях «Запад-2025», заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным 16 мая в Минске, 16 мая сообщает агентство «Белта».
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