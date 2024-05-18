Отказ актера Андрея Смолякова говорить о погибших в Белгороде детях, возмутил россиян

столько наработал пятаков, что скрываться за маской порядочного милицейского 40-х годов больше не имеет смысла. а Россия снова как после минских и стамбульских соглашений.

Сан Саныч КОТ

За это что он выдал закрыть ему и его жене въезд в Россию и закрыть ему зарабатывать в нашей стране пусть пробывает заработать за бугром мелкий пакостник,хочу требовать что бы фильмы с его участием больше не показывать в России.