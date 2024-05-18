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Закон и Порядок

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Отказ актера Андрея Смолякова говорить о погибших в Белгороде детях, возмутил россиян

Отказ актера Андрея Смолякова говорить о погибших в Белгороде детях, возмутил россиян

Интересная жизнь с Vera Star Глупо конечно требовать от актера, что бы он соответствовал своему экранному герою.

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Комментарии
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Valentina hohlova
столько наработал пятаков, что скрываться за маской порядочного милицейского 40-х годов больше не имеет смысла.  а Россия снова как после минских и стамбульских соглашений.
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5 час.
Сан Саныч КОТ
За это что он выдал закрыть ему и его жене въезд в Россию и закрыть ему зарабатывать в нашей стране пусть пробывает заработать за бугром мелкий пакостник,хочу требовать что бы фильмы с его участием больше не показывать в России.
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4 час.
Егор П
кусок говна
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2 час.

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