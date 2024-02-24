Магазин сгорел в алтайском райцентре

Еще один пожар потушили 24 февраля в Барнауле. В обоих случаях возгорания связаны с печным оборудованием В Алтайском крае 24 февраля сгорел магазин смешанных товаров в райцентре Бурлинского района, сообщили в МЧС региона.
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