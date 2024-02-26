AJCN: прием рыбьего жира во время беременности связан с лишним весом у ребенка

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что прием добавок с рыбьим жиром женщинами во время беременности связан с риском метаболического синдрома и лишнего веса у их детей в возрасте десяти лет.
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