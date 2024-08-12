Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Граждане принимают добровольное решение в пользу своей страны Российский телеведущий Владимир Соловьев сегодня побывал в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве, как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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