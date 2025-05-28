Спасатели пришли на помощь двоим туристкам в горах Алматы

Вечером 27 мая две туристки сбились с маршрута в районе поляны Терра и обратились за помощью. На место оперативно прибыли спасатели, уже через два часа девушек обнаружили и сопроводили к Экопосту, передает inAlmaty.
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