@ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета «Наш министр жестко и по делу одергивал тех, кто позволял себе хамские выпады в наш адрес».
Россия дала ОБСЕ последний шанс
Комментарии
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ШЮ
Шавкатбек Юлдашев
Какую функцию выполняет ОБСЕ? Зачем нужно туда ехать, вообще то говоря?
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7 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Позор.
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6 час.
Sergiy Che
Было бы не нужно, Лавров бы не полетел (обходя прям во время полёта строившиеся преграды))
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3 час.
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