Тигр убил рыбака в селе Приморского края

ИЗВЕСТИЯ Тигр 14 января растерзал рыбака в селе Зимники Приморского края. Информацию о случившемся подтвердил РЕН ТВ замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона Филипп Шутов.
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