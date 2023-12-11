Прихожане орловского храма из трёх банальных вещей делают тысячи окопных свечей для бойцов СВО

Иверский храм, расположенный в Орле, стал одним из первых, где в Орловской области стали массово производить для российский бойцов блиндажные свечи из трёх простых и доступных ингредиентов – воска, картона и жестяной банки.
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