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Прихожане орловского храма из трёх банальных вещей делают тысячи окопных свечей для бойцов СВО

Прихожане орловского храма из трёх банальных вещей делают тысячи окопных свечей для бойцов СВО

Иверский храм, расположенный в Орле, стал одним из первых, где в Орловской области стали массово производить для российский бойцов блиндажные свечи из трёх простых и доступных ингредиентов – воска, картона и жестяной банки.

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