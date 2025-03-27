Ученые реабилитировали алкоголь, приписав ему полезные свойства: отказ плохо влияет на организм Ольга БезродняяВопреки распространенному мнению о вреде алкоголя, научное сообщество пересматривает его роль, указывая на возможные благоприятные эффекты: прекращение употребления может оказывать нежелательное воздействие на организм.
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