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Эстрадный оркестр Приморской филармонии и София Ацбеха Негга открыли XXI Международный джазовый фестиваль

Эстрадный оркестр Приморской филармонии и София Ацбеха Негга открыли XXI Международный джазовый фестиваль

3 ноября во Владивостоке открылся XXI Международный джазовый фестиваль (6+). Яркую концертную программу из популярных джазовых композиций на сцене Приморской краевой филармонии представили эстрадный оркестр Приморской филармонии под руководством Дмитрия Бутенко и российская певица африканского происхождения София Ацбеха Негга (Москва).

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