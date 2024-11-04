Эстрадный оркестр Приморской филармонии и София Ацбеха Негга открыли XXI Международный джазовый фестиваль

3 ноября во Владивостоке открылся XXI Международный джазовый фестиваль (6+). Яркую концертную программу из популярных джазовых композиций на сцене Приморской краевой филармонии представили эстрадный оркестр Приморской филармонии под руководством Дмитрия Бутенко и российская певица африканского происхождения София Ацбеха Негга (Москва).
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