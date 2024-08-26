Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 632 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Кукушкина (куликова)
    А я Монтян с первых выступлений ненавижу.Может быть она и права в некоторых моментах,но она ненавидит нас и давать ей...Монтян стращает: ...
  • лина любимцева
    Даже удивительно, что подобные чиновники еще существуют...Есть предложение:...
  • лина любимцева
    Они там уже СОВСЕМ С УМА СОШЛИ в том Ростове?!!  Этот город всегда был поражен  коррупцией, еще с советских времен.  ...Есть предложение:...

Не везёт хохлам с символами

Не везёт хохлам с символами

Не везёт хохлам с "национальными символами". Сразу или со временем выясняется, что они совсем не украинские.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Что ГРЯЗНЫЕ евреи,.....  что такая же ГРЯЗНАЯ помесь, таких же отщепенцев, разных Поляков, румын, венгров и галичан и евреев ... и есть украинЧев.... ни когда нациями не были... и таких национальностей НЕТ!... и ВСЯ ИХ история, ЭТО украденная история других НАРОДОВ... или высосанная &quot;история&quot; из их грязного нутра.. одни только измышления!!!... как то, -&quot;море чёрное выкопали (укры) и море прошли &quot;аки посуху&quot; (раступилося) табор будущих &quot;евреев&quot;..... у их даже измышления одни и те же.
Ответить
9 час.
НЭ
Наталья Эрнст
В таком случае, надо укропитекам предъявить, за убийство динозавров, мамонтов..... Они же самые древние. Значит они их всех сожрали, когда море копали. 😜🤣🤣🤣
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх