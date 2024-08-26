Не везёт хохлам с "национальными символами". Сразу или со временем выясняется, что они совсем не украинские.
Не везёт хохлам с символами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Что ГРЯЗНЫЕ евреи,..... что такая же ГРЯЗНАЯ помесь, таких же отщепенцев, разных Поляков, румын, венгров и галичан и евреев ... и есть украинЧев.... ни когда нациями не были... и таких национальностей НЕТ!... и ВСЯ ИХ история, ЭТО украденная история других НАРОДОВ... или высосанная "история" из их грязного нутра.. одни только измышления!!!... как то, -"море чёрное выкопали (укры) и море прошли "аки посуху" (раступилося) табор будущих "евреев"..... у их даже измышления одни и те же.
Ответить
9 час.
НЭ
Наталья Эрнст
В таком случае, надо укропитекам предъявить, за убийство динозавров, мамонтов..... Они же самые древние. Значит они их всех сожрали, когда море копали. 😜🤣🤣🤣
Ответить
6 час.
Свежие комментарии