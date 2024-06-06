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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек РФС об уровне российского футбола: «Колеблется из-за отстранения и пандемии. Сложно сразу возместить качество, но ситуация развивается в лучшую сторону»

«Уровень профессионального футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения и пандемии. Он колеблется ввиду этих испытаний.

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