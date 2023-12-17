Запреты, традиции, приметы Саввина дня, 18 декабря: что не следует делать и какой будет погода ClickioВ калейдоскопе праздничных обрядов и преданий 18 декабря выделяется особым светом – это Саввин день, посвященный памяти преподобного Саввы Освященного.
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