Запреты, традиции, приметы Саввина дня, 18 декабря: что не следует делать и какой будет погода ClickioВ калейдоскопе праздничных обрядов и преданий 18 декабря выделяется особым светом – это Саввин день, посвященный памяти преподобного Саввы Освященного.