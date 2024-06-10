Успенская собирается отсудить у Киркорова 10 млн рублей

В суде состоялось слушание по иску Филиппа Киркорова к Любови Успенской. Киркоров требует от певицы 10 миллионов рублей за использование в ее адрес таких формулировок, как «женоненавистник», «фейк» и «он все врет», которые прозвучали в ее интервью Алене Блин в октябре 2023 года.
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