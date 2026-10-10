Василенко на вопрос о будущем в «Факеле»: «Я минуту назад проиграл 0:5, как думаете, какие у меня мысли в голове? Вы даже представить себе не можете»

Главный тренер « Факела » Олег Василенко ответил на вопрос о своем будущем в команде. Сегодня воронежцы на своем поле проиграли « Локомотиву » со счетом 0:5 в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ .
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