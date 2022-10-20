В Челябинске нашли способ благоустроить элеватор и квартал вокруг него

Ранее это было невозможно из-за большого числа собственников, часть из которых просто не найти.Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров сообщили, что квартал возле элеватора благоустроят по программе комплексного развития территорий.
Ранее это было невозможно из-за большого числа собственников, часть из которых просто не найти.Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров сообщили, что квартал возле элеватора благоустроят по программе комплексного развития территорий.
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