Царьград

4 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • iii ii
    При наведении порядка больше всех всегда недовольны жулики.Генпрокуратура пл...
  • iii ii
    Украинизация шагает по планете...В Конгрессе США з...
  • ММ
    Слишком много говорим. А хохлы восстанавливают разрушенное..Россия всё ещё де...

В Челябинске нашли способ благоустроить элеватор и квартал вокруг него

В Челябинске нашли способ благоустроить элеватор и квартал вокруг него

Ранее это было невозможно из-за большого числа собственников, часть из которых просто не найти.Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров сообщили, что квартал возле элеватора благоустроят по программе комплексного развития территорий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх