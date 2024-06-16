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Аршавин об эпизоде с Родри в матче Испания – Хорватия: «Как судья не показывает красную? Явная возможность забить – пустые ворота, человек стоит в 6,5 метрах»

Первую игру группы B на Евро-2024 обслуживал английский арбитр Майкл Оливер. В конце второго тайма Родри сфолил в штрафной – судья назначил пенальти, а полузащитник сборной Испании получил желтую карточку.

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