Аршавин об эпизоде с Родри в матче Испания – Хорватия: «Как судья не показывает красную? Явная возможность забить – пустые ворота, человек стоит в 6,5 метрах»

Первую игру группы B на Евро-2024 обслуживал английский арбитр Майкл Оливер. В конце второго тайма Родри сфолил в штрафной – судья назначил пенальти, а полузащитник сборной Испании получил желтую карточку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии