Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ освободили Стенки взяли под контроль Веровку в зоне спецоперации

ВС РФ освободили Стенки взяли под контроль Веровку в зоне спецоперации

  Населенный пункт Стенки находится в ДНР, а Веровка - на территории Харьковской области. 31-07-2026 12:06 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Минобороны России сообщает, что российские войска овладели двумя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции.

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