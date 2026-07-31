ВС РФ освободили Стенки взяли под контроль Веровку в зоне спецоперации

Населенный пункт Стенки находится в ДНР, а Веровка - на территории Харьковской области. 31-07-2026 12:06 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Минобороны России сообщает, что российские войска овладели двумя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции.
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