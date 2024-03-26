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Крымское информационное агентство

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Керчанка стала жертвой нападения бездомных собак

Керчанка стала жертвой нападения бездомных собак

Жительница Керчи сообщила, что во время прогулки по городу ее покусали бродячие собаки. Как рассказала женщина в соцсетях, инцидент произошел с ней в Аршинцево, в парке у детских аттракционов, где она находилась с годовалым ребенком и своей собакой породы шпиц.

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