🚰 Жителям Керчи не будут отключать воду 5 августа Работы по врезке в магистральный водопровод перенесли на другой срок из-за непредвиденных обстоятельств, сообщили в администрации города.
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🚰 Жителям Керчи не будут отключать воду 5 августа Работы по врезке в магистральный водопровод перенесли на другой срок из-за непредвиденных обстоятельств, сообщили в администрации города.