В Ленинградской области беспилотники атаковали центр обработки данных (ЦОД) VK, сообщили в компании. «На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА», — говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Трамп заявил о со...
- Чемпион мира сано...
- Мурашко заявил о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым