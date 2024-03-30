«Это неуместно»: Валерия перенесла концерт в честь дня рождения в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Певица Валерия объявила о переносе своего трибьют-концерта, который должен был состояться в день ее рождения 17 апреля на сцене Live Арены, в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», произошедшим 22 марта.
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