FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 759 подписчиков

«Это неуместно»: Валерия перенесла концерт в честь дня рождения в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

«Это неуместно»: Валерия перенесла концерт в честь дня рождения в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Певица Валерия объявила о переносе своего трибьют-концерта, который должен был состояться в день ее рождения 17 апреля на сцене Live Арены, в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», произошедшим 22 марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх