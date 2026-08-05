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Царьград

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Министр Хаждер: Молдавия включает стратегический запас воды

Министр Хаждер: Молдавия включает стратегический запас воды

Молдавия начала использовать воду из Новоднестровского водохранилища из-за снижения уровня Днестра. Министр окружающей среды Григоре Хаждер сообщил, что в водохранилище поступает 30 кубометров в секунду, а сброс в Днестр составляет 85 кубометров.

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