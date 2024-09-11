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Царьград

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  • Сергей Волк
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Пока отец воюет, сын вредит Родине за деньги. Стали известны подробности инцидента с вертолётом в Ноябрьске

Пока отец воюет, сын вредит Родине за деньги. Стали известны подробности инцидента с вертолётом в Ноябрьске

Стали известны подробности инцидента, связанного с вертолётом Ми-8 в Ноябрьске. Выяснилось, что один из юных поджигателей - сын военного, который прямо сейчас находится в зоне СВО.

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