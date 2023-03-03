Вагнеровцы разбили под Артемовском подразделение ВСУ имени бывшего британского премьера

Борис Джонсон вряд ли будет плакать Юрий Енцов Фото: Иван Ноябрев/ТАСС Материал комментируют: Андрей Марчуков Под Артемовском-Бахмутом разбито подразделение ВСУ, названное в честь бывшего премьера Британии, натурального блондина Бориса Джонсона.
Борис Джонсон вряд ли будет плакать Юрий Енцов Фото: Иван Ноябрев/ТАСС Материал комментируют: Андрей Марчуков Под Артемовском-Бахмутом разбито подразделение ВСУ, названное в честь бывшего премьера Британии, натурального блондина Бориса Джонсона.
Свежие комментарии