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Вагнеровцы разбили под Артемовском подразделение ВСУ имени бывшего британского премьера

Вагнеровцы разбили под Артемовском подразделение ВСУ имени бывшего британского премьера

Борис Джонсон вряд ли будет плакать Юрий Енцов Фото: Иван Ноябрев/ТАСС Материал комментируют: Андрей Марчуков Под Артемовском-Бахмутом разбито подразделение ВСУ, названное в честь бывшего премьера Британии, натурального блондина Бориса Джонсона.

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