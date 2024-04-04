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Быстров заявил, что руководство «Спартака» обманывает болельщиков

Быстров заявил, что руководство «Спартака» обманывает болельщиков

Владимир Быстров раскритиковал руководство и тренера «Спартака». Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на поражение «Спартака» от «Зенита» в матче Кубка России, заявив, что руководство московского клуба занимается обманом.

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