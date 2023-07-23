Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков потребовал не забывать о былых заслугах сеньоры Исинбаевой и возмутился излишне резкой негативной реакцией общественности на её заявления.
Давайте вспомним былые заслуги!
Комментарии
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Алексей Горшков
Опрос считаю НЕКОРРЕКТНЫМ !!! СССР разным был в разное время,соответственно и к указанной публике отношение было разное! Лучше всего к ним,насколько я понимаю,относились в 20-х,при Хрущёве и Горбачёве - поэтому-то "СРИ" - "самопровозглашённая российская интеллигенция" так ими и умиляется! Именно в эти времена эта публика "звезду поймала" - стала о себе думать непропорционально высоко,считая себя "солью земли русской", способной возвышаться не только над населением страны,считая его не ровней себе,но и диктовать государственной власти - как надо управлять государством! Не "шестидесятник" ли Евтушенко,последние свои годы проведший в США (!) написал: "Поэт в России - больше,чем поэт"?
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1 час.
Поля Русс
👍👍👍👍 согласна....на все 1000... надавали спортсменам званий . понавешивали ордена, как на новогодние ёлки...ну какая иссыбаева майор??? Чтобы дослужиться до майора надо съесть пуд соли на военном поприще...а она прыг-скок и в "дамках"
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58 мин.
Поля Русс
значит не такие и заслуженные были....прыгуны....иссыбае запуталась в прыжках...не туда прыгнула...
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52 мин.
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