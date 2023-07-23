Давайте вспомним былые заслуги!

Алексей Горшков

Опрос считаю НЕКОРРЕКТНЫМ !!! СССР разным был в разное время,соответственно и к указанной публике отношение было разное! Лучше всего к ним,насколько я понимаю,относились в 20-х,при Хрущёве и Горбачёве - поэтому-то "СРИ" - "самопровозглашённая российская интеллигенция" так ими и умиляется! Именно в эти времена эта публика "звезду поймала" - стала о себе думать непропорционально высоко,считая себя "солью земли русской", способной возвышаться не только над населением страны,считая его не ровней себе,но и диктовать государственной власти - как надо управлять государством! Не "шестидесятник" ли Евтушенко,последние свои годы проведший в США (!) написал: "Поэт в России - больше,чем поэт"?