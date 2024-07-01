Россия получила председательство в Совбезе ООН

Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo Россия с 1 июля будет в течение месяца председательствовать в Совете Безопасности ООН, основными темами для обсуждения станут урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, новая архитектура мировой безопасности и сотрудничество ООН с региональными организациями – СНГ, ОДКБ и ШОС.