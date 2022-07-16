«Каролина» подписала экс-форварда «Сочи» и СКА Стремвалля на год. У шведа 60 шайб в 151 матче в КХЛ

«Каролина» подписала экс-форварда «Сочи» и СКА Мальте Стремвалля на год. Соглашение с 27-летним шведом является двусторонним (зарплата в НХЛ 750 тысяч долларов, в АХЛ – 150 тысяч, гарантированный минимум за сезон – 175 тысяч).