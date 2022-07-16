Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Каролина» подписала экс-форварда «Сочи» и СКА Стремвалля на год. У шведа 60 шайб в 151 матче в КХЛ

«Каролина» подписала экс-форварда «Сочи» и СКА Мальте Стремвалля на год. Соглашение с 27-летним шведом является двусторонним (зарплата в НХЛ 750 тысяч долларов, в АХЛ – 150 тысяч, гарантированный минимум за сезон – 175 тысяч).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх