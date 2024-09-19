Короли Лиги Чемпионов вернулись – «Реал» начинает групповой этап с победы над «Штутгартом» Юлия ПономареваРекордсмен по количеству завоеванных трофеев и действующий победитель Лиги Чемпионов мадридский «Реал» успешно начал выступления на групповом этапе главного европейского турнира сезона 2024-25.
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