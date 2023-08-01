«Известия»: Охранников школ и детсадов в России будут учить отражению вооруженных нападений

Для этого разработан соответствующий ГОСТОхранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций будут готовить к отражению террористических угроз и вооруженных нападений, пишет газета «Известия» на проект соответствующего ГОСТа.
Для этого разработан соответствующий ГОСТОхранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций будут готовить к отражению террористических угроз и вооруженных нападений, пишет газета «Известия» на проект соответствующего ГОСТа.
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