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«Известия»: Охранников школ и детсадов в России будут учить отражению вооруженных нападений

«Известия»: Охранников школ и детсадов в России будут учить отражению вооруженных нападений

Для этого разработан соответствующий ГОСТОхранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций будут готовить к отражению террористических угроз и вооруженных нападений, пишет газета «Известия» на проект соответствующего ГОСТа.

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