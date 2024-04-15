15 любовников в 11 лет: сама виновата!

Александр Иноземцев

Дык, с родителей всё и завертелось... __________ Из статьи (дословно): __________ "Возмущенная МАТЕРЬ отнесла видеозапись в полицию и потребовала от стражей правопорядка примерно наказать развратницу, которая своим поведением, противоречащим высоким воспитательным идеалам, предъявляемым к российским школьницам, развратила трех высокоморальных парней - однако, сотрудники полиции посмотрели на ситуацию иначе: поскольку девочке еще не исполнилось 12 лет, а юношам вполне уже стукнуло по 14, именно в действиях парней усматривались признаки преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 131 и частью 4 статьи 132 УК РФ: изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет (поскольку в соответствии с примечанием к статье 131 УК РФ любые, даже очень-очень добровольные действия подобного характера, совершенные в отношении девочки или мальчика в возрасте до 12 лет, трактуются совершенно однозначно: это насилие)".