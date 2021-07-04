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«Хибинами» по «Эвертсену»

«Хибинами» по «Эвертсену»

Нидерландские моряки испытали на себе предупредительную атаку русской авиации. Вызывающие маневры нидерландского ракетного фрегата «Эвертсен», который приближался с российским территориальным водам возле Крыма, не могли не вызвать ответной реакции.

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